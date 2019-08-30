Житель Канады скрыл от семьи выигрыш в лотерею в размере 60 миллионов долларов





Житель Канады много лет испытывал удачу, покупая лотерейные билеты и постоянно указывая одну и ту же комбинацию цифр. До минувшего года ему ни разу крупно не везло, поэтому, когда в магазине распечатали выигрышные номера, мужчина просто не мог поверить, что джекпот удалось сорвать именно ему. Кстати, 60 млн канадских долларов в рублёвом эквиваленте составляют сумму равную 3 млрд руб.После выигрыша прошло уже около года, но мужчина до сих пор не рассказал жене и троим детям о своей удаче. Он объясняет это тем, что хочет, чтобы семья продолжала работать, а не рассчитывать на «лёгкие деньги». В дальнейшем житель Канады планирует купить новый дом, оплатить старые счета, съездить с родными в путешествие, а оставшуюся сумму оставить на непредвиденные расходы в будущем.