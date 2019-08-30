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В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет и получила за это 3 млн долларов

В США женщина отсидела в тюрьме 35 лет и недавно была признана невиновной. Ее обвиняли в убийстве, однако правоохранителям удалось установить настоящего преступника, а сама осужденная получила 3 млн долларов компенсации.
В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет и получила за это 3 млн долларов

В 1980 году Кэти Вудс признали виновной и приговорили к 35 годам лишения свободы. Ее обвинили в убийстве 19-летней студентки. Такое решение суд принял из-за косвенных улик и показаний работников психиатрической лечебницы, куда незадолго до разбирательства попала американка. Там она хотела получить индивидуальную палату, поэтому заявила, что является убийцей студентки и опасна для окружающих. Сама жительница штата Невада позже признавалась, что не помнит подобного признания.

Женщина отсидела весь положенный срок, а недавно стало известно, что она невиновна. В 2015 году на месте преступление была обнаружена новая улика – окурок. ДНК-экспертиза показала, что настоящим убийцей 19-летней студентки является не Кэти Вудс, а Родни Холбауэр. Этого мужчины уже подозревали в изнасиловании и убийстве, а в 2018 году он получил пожизненное заключение за то, что он убил двух девушек, одна из них была несовершеннолетней.

Адвокат невиновной женщины смогла добиться от штата Невада компенсации для своей клиентки. Американка получит 3 млн долларов за то, что 35 лет пробыла в тюрьме. При этом адвокат считает, что женщина может рассчитывать и на другие компенсации.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:56

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