Экономист рассказал, чем Россия сможет заменить сверхдоходы в бюджет от продажи нефти





По мнению эксперта, российская экономика продолжает двигаться вперед за счет частного предпринимательства и государственного участия. Эту тенденцию следовало бы сохранить и развить. В связи с этим экономист утверждает, что властям необходимо работать над созданием максимально комфортной среды для бизнеса. Речь, по его словам, идет не только об упрощении отчетности, но и о снижении административной и контрольной нагрузок на бизнес с сокращением количества разнообразных проверок.По словам Беляева, кроме перечисленного выше, важно также обеспечить доступность ресурсов, возможности для сбыта производимой продукции, конкурентные процентные ставки в сфере кредитования и высокий уровень защиты прав собственности.