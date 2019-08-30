Экономист рассказал, чем Россия сможет заменить сверхдоходы в бюджет от продажи нефти
Российский экономист Михаил Беляев считает, что обеспечить устойчивый рост экономики России смогут доходы государства от деятельности частного бизнеса. Это позволило бы эффективно заменить сверхдоходы от продажи нефти, за счет которых сегодня пополняется федеральный бюджет.
По мнению эксперта, российская экономика продолжает двигаться вперед за счет частного предпринимательства и государственного участия. Эту тенденцию следовало бы сохранить и развить. В связи с этим экономист утверждает, что властям необходимо работать над созданием максимально комфортной среды для бизнеса. Речь, по его словам, идет не только об упрощении отчетности, но и о снижении административной и контрольной нагрузок на бизнес с сокращением количества разнообразных проверок.
По словам Беляева, кроме перечисленного выше, важно также обеспечить доступность ресурсов, возможности для сбыта производимой продукции, конкурентные процентные ставки в сфере кредитования и высокий уровень защиты прав собственности.
По мнению эксперта, российская экономика продолжает двигаться вперед за счет частного предпринимательства и государственного участия. Эту тенденцию следовало бы сохранить и развить. В связи с этим экономист утверждает, что властям необходимо работать над созданием максимально комфортной среды для бизнеса. Речь, по его словам, идет не только об упрощении отчетности, но и о снижении административной и контрольной нагрузок на бизнес с сокращением количества разнообразных проверок.
По словам Беляева, кроме перечисленного выше, важно также обеспечить доступность ресурсов, возможности для сбыта производимой продукции, конкурентные процентные ставки в сфере кредитования и высокий уровень защиты прав собственности.
Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:29