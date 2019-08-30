У пожилой американки угнали автомобиль, пока она спала в нем





Инцидент произошел 28 августа в городе Гамильтон-Тауншип. Вечером 80-летняя американка припарковалась недалеко от своего гаража и заснула. На следующее утро она проснулась уже будучи на улице, пенсионерка просто лежала на асфальте. На собственном теле жительница США обнаружила несколько синяков и царапин, но не могла вспомнить, что с ней случилось. Чуть позже она поняла, что ее автомобиль пропал и вызвала полицию.Вместе с правоохранителями приехали и медики, однако пожилая американка отказалась от медицинской помощи. В этот же день полиция города Гамильтон-Тауншип обнаружила угнанный автомобиль в административном центре штата Нью-Джерси – Трентоне. В настоящий момент правоохранители продолжают изучение всей этой ситуации, сейчас они не знают, кто стоял за этим преступлением, и почему злоумышленники решили оставить транспортное средство посреди населенного пункта. Также их интересует вопрос, связаны ли синяки и царапины на теле пожилой американки с угоном ее автомобиля. Сама пенсионерка до сих пор не может вспомнить, что с ней случилось той ночью.