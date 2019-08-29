Психолог рассказала, как властность отражается на интимных отношениях





Властность давно ассоциируют с повышенной сексуальной мотивацией. Как считает Мадлен Фугер, эта черта характера может даже помочь улучшить интимные отношения в паре, но не исключены также и некоторые негативные эффекты. В числе преимуществ властности психолог называет высокую самооценку в сексуальном плане, люди с этой чертой характера берут от сексуального опыта только самое лучшее и считают себя более привлекательными, тем самым больше раскрепощаясь.Однако, утверждает эксперт, есть у властности и недостатки, которые тоже могут отразиться в интимном аспекте отношений. К примеру, подчеркивает психолог, доминирование властных людей над окружающими нередко вызвано их собственным интересом к сексу, а это вызывает несколько предвзятые взгляды на интересы других людей. Эта взаимосвязь была экспериментально доказана ранее, когда стало известно, что люди, получившие руководящие должности даже случайным образом, все равно начали проявлять больше активности в интимной жизни, чем прежде.