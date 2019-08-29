Российские вооружения обеспечивают африканским странам независимость от США
Соединенные Штаты продолжают выражать беспокойство тем фактом, что Россия наращивает военно-техническое сотрудничество со странами Африки. Эксперт по безопасности Константин Блохин уверен: в основе этой реакции лежит тот факт, что российские вооружения помогают странам Африки отстаивать свою независимость от Вашингтона.
США не оставляют попыток закрепиться на Африканском континенте, а с целью расширения своего влияния в Африке Вашингтон готов оказывать серьезное давление на страны, которые покупают оружие у России. С этой целью Белый дом даже вводит санкции в отношении импортеров российских вооружений. Впрочем, даже эти меры не смогли повлиять на решение ряда стран континента обеспечить свою независимость и безопасность именно через сотрудничество с Москвой, приводит слова Блохина «ПолитЭксперт».
Главными преимуществами российского оружия эксперт называет высокое качество, неприхотливость в обслуживании и хорошую надежность. Кроме всего прочего, африканские партнеры делают выбор в пользу России, в том числе и благодаря более доступным ценам на товары военного назначения.
США не оставляют попыток закрепиться на Африканском континенте, а с целью расширения своего влияния в Африке Вашингтон готов оказывать серьезное давление на страны, которые покупают оружие у России. С этой целью Белый дом даже вводит санкции в отношении импортеров российских вооружений. Впрочем, даже эти меры не смогли повлиять на решение ряда стран континента обеспечить свою независимость и безопасность именно через сотрудничество с Москвой, приводит слова Блохина «ПолитЭксперт».
Главными преимуществами российского оружия эксперт называет высокое качество, неприхотливость в обслуживании и хорошую надежность. Кроме всего прочего, африканские партнеры делают выбор в пользу России, в том числе и благодаря более доступным ценам на товары военного назначения.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:58