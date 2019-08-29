В китайской провинции мальчик с пиявкой в горле десять дней откашливал кровь





Местные врачи были не в состоянии определить диагноз маленького пациента, в связи с чем отправили его в столичную клинику провинции. По результатам исследования дыхательных путей, в трахее ребенка был обнаружен живой паразит. 8-сантиметровая пиявка постоянно меняла свое местоположение, однако врачам удалось достать её при помощи щипцов.Эксперты предположили, что паразит мог оказаться в гортани ребенка, когда тот пил воду из ручья в горах. Отец мальчика рассказал о каникулах сына, которые он провел именно в горных окрестностях.Около месяца назад аналогичная ситуация произошла с женщиной из этой же провинции. После своего спасения женщина рассказала, что трудится на ферме и не редко пьет неочищенную воду, сообщает издание Daily Mirror.