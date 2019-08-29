Москвич лишился трех миллионов рублей, доверившись лжесотруднику банка
В Москве в органы правопорядка обратился 47-летний мужчина. По словам потерпевшего, он стал жертвой мошенников, в результате чего понес ущерб в размере 3 100 000 рублей.
Как выяснилось, мужчине на телефон позвонил неизвестный. Собеседник на том конце представился работником службы безопасности кредитного учреждения, после чего предложил жертве повысить безопасность банковских счетов. С этой целью мужчине нужно было просто сообщать «банковскому сотруднику» содержание коротких СМС-сообщений, которые придут на его телефон. Ничего не подозревая, мужчина выполнил все требования собеседника. А впоследствии он обнаружил, что с его банковской карты пропало свыше трех миллионов рублей.
Примечателен и тот факт, что сообщения с кодами на телефон заявителя поступали в течение двух дней, но даже это не вызвало у него никаких серьезных подозрений. Как сообщает пресс-центр ГУ МВД столицы, сейчас по факту этого происшествия проводится соответствующая проверка.
Как выяснилось, мужчине на телефон позвонил неизвестный. Собеседник на том конце представился работником службы безопасности кредитного учреждения, после чего предложил жертве повысить безопасность банковских счетов. С этой целью мужчине нужно было просто сообщать «банковскому сотруднику» содержание коротких СМС-сообщений, которые придут на его телефон. Ничего не подозревая, мужчина выполнил все требования собеседника. А впоследствии он обнаружил, что с его банковской карты пропало свыше трех миллионов рублей.
Примечателен и тот факт, что сообщения с кодами на телефон заявителя поступали в течение двух дней, но даже это не вызвало у него никаких серьезных подозрений. Как сообщает пресс-центр ГУ МВД столицы, сейчас по факту этого происшествия проводится соответствующая проверка.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:14