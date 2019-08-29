Безутешный жених устроил свадьбу на похоронах своей невесты





Со своей невестой Данг Тхиен Ан познакомился еще в годы обучения в университете Хошимина. В последние пару лет пара перебралась жить и работать в Японию и начала планировать свадьбу. Перед бракосочетанием девушка временно отправилась назад во Вьетнам, а торжества решили назначить на сентябрь. Однако этим планам было не суждено сбыться.25 августа молодой человек листал ленту новостей в социальной сети и заметил трансляцию с места смертельной аварии в Хошимине. На этих кадрах он также увидел на месте происшествия родню своей невесты, поэтому решил сразу же до них дозвониться. Узнав о гибели девушки в ДТП, жених купил билеты и успел прибыть прямо на церемонию прощания с ней, которая проходила в тот же день.На похоронах безутешный жених надел на руку обручальное кольцо, а второе, которое предназначалось его невесте, он просто положил перед ее фотографией. Проделав это, он решился спеть песню, которую готовил специально для свадьбы.