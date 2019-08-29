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В Пекине уничтожили почти 200 поддельных автомобилей такси

В Пекине провели масштабную показательную акцию по уничтожению поддельных автомобилей такси. Контрафактную технику уничтожали с помощью тяжелой спецтехники. Всего таким образом было выведено из строя 180 автомобилей, незаконно покрашенных в стандартные цвета служб такси.
В Пекине уничтожили почти 200 поддельных автомобилей такси

Сообщается, что речь идет об автомобилях, которые принадлежат частным водителям, оказывавшим нелегальные услуги частного извоза. В местной транспортной комиссии также отмечают, что подобная акция проведена для усиления контроля за порядком. Кроме того, транспортные органы китайской столицы планируют и в будущем продолжать подобную практику и принимать максимально строгие меры для борьбы с нелегальными частными перевозчиками, которые «клонируют» автомобили служб такси. Все такие транспортные средства обещают изымать, а их владельцев привлекать к ответственности.

В многомиллионном Пекине сегодня действует огромное количество таксопарков, которые имеют законные лицензии. В соответствии с действующим законодательством, все их автомобиль должны иметь определенную раскраску, а водителям положено носить униформу.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:07

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