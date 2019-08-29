В Пекине уничтожили почти 200 поддельных автомобилей такси





Сообщается, что речь идет об автомобилях, которые принадлежат частным водителям, оказывавшим нелегальные услуги частного извоза. В местной транспортной комиссии также отмечают, что подобная акция проведена для усиления контроля за порядком. Кроме того, транспортные органы китайской столицы планируют и в будущем продолжать подобную практику и принимать максимально строгие меры для борьбы с нелегальными частными перевозчиками, которые «клонируют» автомобили служб такси. Все такие транспортные средства обещают изымать, а их владельцев привлекать к ответственности.В многомиллионном Пекине сегодня действует огромное количество таксопарков, которые имеют законные лицензии. В соответствии с действующим законодательством, все их автомобиль должны иметь определенную раскраску, а водителям положено носить униформу.