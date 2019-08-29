Исследование: смена партнеров не отражается на динамике отношений





В ходе этого исследования специалисты вели наблюдение за людьми в четырех временных отрезках: за год до окончания их интимных отношений, в самый последний период, в первый год после появления нового партнера и снова через год. В этом случае рассматривались несколько важных аспектов отношений, в их числе частота сексуальных контактов, степень удовлетворенности, способность открываться партнеру, а также уверенность в долгосрочности новых отношений.Как показали результаты исследования, все показатели при смене партнера остаются неизменными, а определенные корректировки наблюдаются лишь в двух из них. В роли исключений выступили частота сексуальных контактов и выражение восхищения., - резюмировали исследователи.