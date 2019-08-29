АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали дешевую и маломощную сеть для высокоскоростной связи…
EUR 73.66 USD 66.41
Курс валют на 29.08.2019

Исследование: смена партнеров не отражается на динамике отношений

Специалисты Университета Альберты провели масштабное исследование, которое длилось восемь лет. По итогам этой работы было установлено, что смена партнеров никак не отражается на динамике отношений, поскольку люди, по словам ученых, всегда «остаются верными самим себе».
Исследование: смена партнеров не отражается на динамике отношений

В ходе этого исследования специалисты вели наблюдение за людьми в четырех временных отрезках: за год до окончания их интимных отношений, в самый последний период, в первый год после появления нового партнера и снова через год. В этом случае рассматривались несколько важных аспектов отношений, в их числе частота сексуальных контактов, степень удовлетворенности, способность открываться партнеру, а также уверенность в долгосрочности новых отношений.

Как показали результаты исследования, все показатели при смене партнера остаются неизменными, а определенные корректировки наблюдаются лишь в двух из них. В роли исключений выступили частота сексуальных контактов и выражение восхищения.

«Люди привыкли думать, что каждые новые отношения отличаются от предыдущих, но это совершенно не соответствует действительности. В начале нового этапа отношений все может казаться замечательным, поскольку люди не особо вовлекаются в повседневную жизнь со своими партнерами, при этом динамика отношений от смены партнеров никак не зависит», - резюмировали исследователи.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: гипертония ночью повышает риск инсульта и сердечного…
«Он мог в меня и табуреткой бросить»: Евгения Добровольская о причинах развода с Михаилом…
Безутешный жених устроил свадьбу на похоронах своей…
Бывшему мужу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову «Локомотив» выплатит 12 тысяч евро за…
В Сеть попали первые фотографии салона кроссовера Hyundai Creta нового…
Наталья Подольская очередной раз подверглась критике из-за смены…
Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова устроила Мондезиру Свет-Амуру грандиозный сюрприз в честь дня его…
Исследование: смена партнеров не отражается на динамике…
В Москве скончался известный актер Александр…
Новая серия Samsung Galaxy S11 будет состоять из трех версий…
Звезда «Дома-2» Арай Чобанян сделал Ирине Пинчук…
Телезвезда Анна Шатилова поделилась своими секретами…
Мировой рынок наводнили поддельные золотые…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поругалась с очередной близкой…
Медики выяснили, что жизнь без слез становится…
Улучшить состояние всего организма поможет…
На «Новой волне» состоялась премьера песни Киркорова «Лунный…
Здоровая пища полезней для сердца, чем любая…
Шоу «Дома-2» с Лерой Фрост закрыли до премьеры из-за…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Колготки с лайкрой Алены Водонаевой – болезнь…
Ученые создали дешевую и маломощную сеть для высокоскоростной связи…
Влад Соколовский признался бывшей жене Рите Дакоте в нежных…
Исследование: большинство продуктов из холодильника отправляются в…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о Борисе Грачевском: «Зачем давать повод хейтерам шутить про…
Врачи предупредили об опасности злоупотребления…
Исхудавший Марк Тишман переполошил поклонников внешним…
Новая пассия бывшего мужа Ксении Собчак Нино Нинидзе вынуждена передвигаться с…
Bentley Bentayga получил защиту от выстрелов и…
Анжелика Варум поддержала Лолиту после…
Аномально большой мозг стал причиной смерти новорожденной…
Экс-невеста Тимати Мила Волчек вышла замуж за миллиардера и ждет…
Sony выпустила игру «Человек-паук» в специальном издании «Игра…
Эмили Ратаковски озадачила фанатов своей…
Новым солистом «Ласкового мая» может стать Никита…
Названы 5 основных факторов, вызывающих…
Пассажир самолёта снял на телефон НЛО в небе над…
Дочь Веры Брежневой поделилась романтичным фото с американским…
Эксперты назвали особенности Hyundai Ioniq Electric 2019…
Учёные обнаружили связь между обезболивающими препаратами и появлением…
Виктория Лопырёва поделилась своими методами восстановления после…
Просмотреть все новости