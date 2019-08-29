Исследование: смена партнеров не отражается на динамике отношений
Специалисты Университета Альберты провели масштабное исследование, которое длилось восемь лет. По итогам этой работы было установлено, что смена партнеров никак не отражается на динамике отношений, поскольку люди, по словам ученых, всегда «остаются верными самим себе».
В ходе этого исследования специалисты вели наблюдение за людьми в четырех временных отрезках: за год до окончания их интимных отношений, в самый последний период, в первый год после появления нового партнера и снова через год. В этом случае рассматривались несколько важных аспектов отношений, в их числе частота сексуальных контактов, степень удовлетворенности, способность открываться партнеру, а также уверенность в долгосрочности новых отношений.
Как показали результаты исследования, все показатели при смене партнера остаются неизменными, а определенные корректировки наблюдаются лишь в двух из них. В роли исключений выступили частота сексуальных контактов и выражение восхищения.
«Люди привыкли думать, что каждые новые отношения отличаются от предыдущих, но это совершенно не соответствует действительности. В начале нового этапа отношений все может казаться замечательным, поскольку люди не особо вовлекаются в повседневную жизнь со своими партнерами, при этом динамика отношений от смены партнеров никак не зависит», - резюмировали исследователи.
В ходе этого исследования специалисты вели наблюдение за людьми в четырех временных отрезках: за год до окончания их интимных отношений, в самый последний период, в первый год после появления нового партнера и снова через год. В этом случае рассматривались несколько важных аспектов отношений, в их числе частота сексуальных контактов, степень удовлетворенности, способность открываться партнеру, а также уверенность в долгосрочности новых отношений.
Как показали результаты исследования, все показатели при смене партнера остаются неизменными, а определенные корректировки наблюдаются лишь в двух из них. В роли исключений выступили частота сексуальных контактов и выражение восхищения.
«Люди привыкли думать, что каждые новые отношения отличаются от предыдущих, но это совершенно не соответствует действительности. В начале нового этапа отношений все может казаться замечательным, поскольку люди не особо вовлекаются в повседневную жизнь со своими партнерами, при этом динамика отношений от смены партнеров никак не зависит», - резюмировали исследователи.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:14