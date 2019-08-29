Мировой рынок наводнили поддельные золотые слитки





В последние три года на мировой рынок попало большое количество золотых слитков, которые полностью идентичны изделиям крупнейших золотоперерабатывающих компаний. Общая стоимость контрафактных слитков этого драгоценного металла сейчас оценивается в 50 миллионов долларов США. Об этом сообщают руководители крупных банков, перерабатывающих и других компаний.По словам источников, выявленные поддельные золотые слитки имеют довольно высокое качество, на них также присутствуют фиктивные штампы крупных швейцарских фирм, специализирующихся на переработке ценных металлов. По состоянию на данный момент, выявлено примерно тысяча слитков весом по килограмму каждый. В целом же отмечается, что это относительно небольшое количество контрафакта, особенно, если принимать во внимание тот факт, что соответствующие предприятия выпускают в год до 2,5 миллионов таких слитков. Больше всего беспокойства у экспертов и крупных рыночных игроков вызывает тот факт, что выявленные подделки изготовлены на высочайшем уровне, чем усложняется процесс их идентификации.