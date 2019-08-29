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Ученые создали дешевую и маломощную сеть для высокоскоростной связи…
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Ученые создали дешевую и маломощную сеть для высокоскоростной связи 5G

Специалисты Университета Ватерлоо создали более эффективный и, что самое главное, более дешевый способ распространения высокоскоростного беспроводного доступа к Сети старндарта 5G. Сообщается, что эта разработка станет незаменимым решением для Интернета вещей.

По разным оценкам, уже к 2025 году в мире будет установлено около 75 миллиардов устройств так называемого «Интернета вещей», что повысит требования к покрытию беспроводного доступа к сети. По словам ученых, возможностей существующих сегодня сетей Wi-Fi и сетей сотовой связи будет недостаточно для того, чтобы обеспечить доступ в Интернет всем этим устройствам. Однако специалистам удалось найти решение этой проблемы.

Сообщается, что миллиметровые волны могут предложить более широкие возможности для создания нелицензированных полос и каналов связи с рабочей частотой в несколько ГГц, что значительно больше, чем выделяется сегодня сетями Wi-Fi или мобильными операторами. Это решение, к слову, существует уже давно, однако широкого распространения оно не получило из-за высокой стоимости и повышенной энергоемкости соответствующего оборудования.

Для решения этой проблемы специалисты разработали принципиально новую сеть mmX, которая позволяет существенно снизить цену и объемы потребляемой энергии в миллиметровых сетях, что делает их более доступными для эффективного использования под потребности Интернета вещей. В то же время, подчеркивают авторы изобретения, сеть mmX отличается не только низкой стоимостью оборудования и незначительным потреблением энергии, но еще и предлагает значительно более высокую скорость передачи данных, чем распространенные сегодня стандарты беспроводной связи вроде Bluetooth или Wi-Fi.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:39

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