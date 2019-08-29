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Аномально большой мозг стал причиной смерти новорожденной девочки

В Уэльсе новорожденная умерла из-за аномально большого мозга. Впрочем, реальная причина смерти ребенка – заражение крови. Родители же полагают, что вина в этой трагедии полностью лежит на нерасторопных медиках.

Арианна-Мэй Симпсон родилась еще 29 июля с весом 2 700 граммов. Перед выпиской ребенка из роддома, врачи взяли у девочки несколько заборов крови для дополнительных анализов. Спустя всего неделю, когда врачам пришли результаты анализов, они велели родителям девочки доставить ее для осмотра. В результате малышке диагностировали галактоземию – редкую наследственную болезнь, которая сопровождается нарушением обмена веществ. Тогда маленькую Симпсон было решено перевести в более солидную клинику, где ей 11 августа провели сканирование головного мозга. Уже через день у девочки резко подскочило давление, а ее зрачки стали разными и прекратили реагировать на свет. Медики заключили, что у маленькой пациентки почти нет шансов выжить.

По объяснению врачей, у девочки развился сепсис (заражение крови), что привело к воспалению головного мозга, который значительно увеличился в объеме, повредив тем самым черепную коробку. Арианна-Мэй умерла 15 августа. Впрочем, родители девочки убеждены, что врачи слишком поздно выявили у их дочери заражение крови, что и погубило ее. Сейчас специалисты британской комиссии по здравоохранению проводят соответствующую проверку и изучают все обстоятельства этой трагедии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:03

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