Аномально большой мозг стал причиной смерти новорожденной девочки





Арианна-Мэй Симпсон родилась еще 29 июля с весом 2 700 граммов. Перед выпиской ребенка из роддома, врачи взяли у девочки несколько заборов крови для дополнительных анализов. Спустя всего неделю, когда врачам пришли результаты анализов, они велели родителям девочки доставить ее для осмотра. В результате малышке диагностировали галактоземию – редкую наследственную болезнь, которая сопровождается нарушением обмена веществ. Тогда маленькую Симпсон было решено перевести в более солидную клинику, где ей 11 августа провели сканирование головного мозга. Уже через день у девочки резко подскочило давление, а ее зрачки стали разными и прекратили реагировать на свет. Медики заключили, что у маленькой пациентки почти нет шансов выжить.По объяснению врачей, у девочки развился сепсис (заражение крови), что привело к воспалению головного мозга, который значительно увеличился в объеме, повредив тем самым черепную коробку. Арианна-Мэй умерла 15 августа. Впрочем, родители девочки убеждены, что врачи слишком поздно выявили у их дочери заражение крови, что и погубило ее. Сейчас специалисты британской комиссии по здравоохранению проводят соответствующую проверку и изучают все обстоятельства этой трагедии.