Китайские СМИ рассказали о страхе США перед Россией
Китайские СМИ провели оценку отношений между Россией и Соединенными Штатами и рассказали о том, почему Вашингтон решил назначить на роль своего главного врага именно Москву. Как считают эксперты из Поднебесной, все дело в том, что США испытывают постоянный страх перед Россией.
Отмечается, что Российской Федерации удалось стать страной, слишком сильной и независимой, фактически единственным в мире государством, способным бросить вызов Соединенным Штатам, передает «ПолитРоссия». Этим и вызвано такое «особенное» отношение Вашингтона к Москве. При этом, подчеркивают китайские журналисты, даже американские политики начали понимать суть происходящего, заявляя, что оказать влияние на Россию нельзя, вне зависимости от того, кто именно руководит США.
Китайские обозреватели уверены, что Россия в последние годы сумела стать слишком сильной и независимой страной, поэтому никогда не станет подчиняться воле Вашингтона. Именно это обстоятельство делает ее главной угрозой в глазах чиновников из Белого дома. «В мире сегодня есть только одна страна, у которой есть деньги и способность противостоять США, и это Россия», - резюмируют журналисты.
Отмечается, что Российской Федерации удалось стать страной, слишком сильной и независимой, фактически единственным в мире государством, способным бросить вызов Соединенным Штатам, передает «ПолитРоссия». Этим и вызвано такое «особенное» отношение Вашингтона к Москве. При этом, подчеркивают китайские журналисты, даже американские политики начали понимать суть происходящего, заявляя, что оказать влияние на Россию нельзя, вне зависимости от того, кто именно руководит США.
Китайские обозреватели уверены, что Россия в последние годы сумела стать слишком сильной и независимой страной, поэтому никогда не станет подчиняться воле Вашингтона. Именно это обстоятельство делает ее главной угрозой в глазах чиновников из Белого дома. «В мире сегодня есть только одна страна, у которой есть деньги и способность противостоять США, и это Россия», - резюмируют журналисты.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:46