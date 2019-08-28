Россия создает новый мощный ледокольный флот
В скором времени российский ледокольный флот пополнится новыми уникальными судами. По словам директора по стратегии ИК «Финнам» Ярослава Кабакова, такие изменения должны обеспечить стране лидирующие позиции в вопросах освоения Арктического региона.
Сегодня вокруг Арктики разгорелось заметное противостояние сразу между несколькими странами, однако на основных ролях здесь все равно США и Россия. Вашингтон и Москва проявляют обоюдный интерес к ресурсам, которые скрываются под толщей льда, ведь, как показали последние исследования, в недрах Арктики могут находиться колоссальные залежи энергетических ресурсов.
И главным инструментом в грядущей борьбе за господство в Арктике может стать российское судостроение. На данный момент отечественные специалисты создают большое количество новейших ледоколов – судов, которые способны пробиться во льдах северных морей и проложить путь там, где любые другие суда просто застрянут и не смогут двинуться с места. Так, на Балтийском заводе недавно было завершено строительство сразу трех новых судов класса ЛК-60, которые считаются самыми мощными ледоколами в мире. Но и на этом Россия не планирует останавливаться, не так давно власти подписали контракт на строительство двух новых подобных судов с установками мощностью 60 мегаватт, сообщает «ПолитЭксперт».
Сегодня вокруг Арктики разгорелось заметное противостояние сразу между несколькими странами, однако на основных ролях здесь все равно США и Россия. Вашингтон и Москва проявляют обоюдный интерес к ресурсам, которые скрываются под толщей льда, ведь, как показали последние исследования, в недрах Арктики могут находиться колоссальные залежи энергетических ресурсов.
И главным инструментом в грядущей борьбе за господство в Арктике может стать российское судостроение. На данный момент отечественные специалисты создают большое количество новейших ледоколов – судов, которые способны пробиться во льдах северных морей и проложить путь там, где любые другие суда просто застрянут и не смогут двинуться с места. Так, на Балтийском заводе недавно было завершено строительство сразу трех новых судов класса ЛК-60, которые считаются самыми мощными ледоколами в мире. Но и на этом Россия не планирует останавливаться, не так давно власти подписали контракт на строительство двух новых подобных судов с установками мощностью 60 мегаватт, сообщает «ПолитЭксперт».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:24