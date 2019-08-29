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Пассажир самолёта снял на телефон НЛО в небе над Мексикой

Пассажир самолёта снял на телефон НЛО в небе над Мексикой. Неизвестный объект большого размера медленно передвигался к земной поверхности.

По предположениям уфолога Скотта Уоринга, это может быть как НЛО, так и метеорит, однако последнюю версию он сам же опровергнул, объяснив это слишком медленным движением предполагаемого летального аппарата. «Уверяю, это НЛО. Его размеры очень большие», - написал теоретик на своем сайте ETDatabase, добавив, что неопознанный объект попытался быстро скрыться от глаз пассажиров самолёта, оставляя за собой облако. Также он предположил существование двух НЛО, которые в этот момент направляли друг друга.

Помимо этого, Уоринг утверждает, что теперь у него есть веские доказательства того, что в атмосфере Земли скрываются инопланетяне. Ссылаясь на видео, которое было размещено пользователем YouTube Томом Брауном, он показал два треугольных источника света, которые попали в камеру прямой трансляции МКС. Следует отметить, что известный уфолог является не совсем надежным источником новостей. Однажды он заявлял, что NASA отправило настоящую свинью на Марс, и даже утверждал, что большинство марсианских фотографий, сделанных Марсианской научной лабораторией, являются фейками и сняты на самом деле на территории Земли.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 06:02

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