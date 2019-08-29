Эксперты назвали особенности Hyundai Ioniq Electric 2019 года





Обновленный Hyundai Ioniq продемонстрировал новые технологии и новую трансмиссию для конкурирования со стремительно развивающимся рынков электрокаром. Ёмкость аккумулятора Ioniq Electric была увеличена с 28 до 38 кВт / ч, сравнивая с предыдущей моделью. Тем временем, электромотор с постоянными магнитами, который приводит в движение ведущие колеса, производитель заменил на более эффективную версию. Такой шаг расширил диапазон больше, чем на 30%, сравнивая с предыдущей моделью.Автомобиль оснастили встроенным зарядным устройством, имеющим мощность 7,2 кВт, которое способно зарядить аккумулятор до 80% за 57 минут на зарядном агрегате на 50 кВт. Ioniq Electric до сих пор не требует независимую многозвенную заднюю подвеску гибридных авто, чтоб разместить свой литий-ионный аккумулятор.Hyundai Ioniq Electric - обновленный бензиново-электрический гибрид, дополненный новыми передними и задними бамперами, фарами и задними фонарями. Однако его отличие в передней решетке, которая выполнена на заказ и оснащена движущимися воздушными заслонками, чтоб охлаждать трансмиссию.Благодаря большей батарее трансмиссия с увеличенной мощностью способствовала сокращению времени разгона авто, придавая ощущения быстрого прогресса во время езды по городским дорогам. Весла, которые установлены на руле, способны управлять рекуперативным торможением с несколькими уровнями: от небольшого сопротивления до резкого замедления. Самый высокий уровень гарантирует достаточное тормозное усилие для рекуперативного торможения, что может стать заменой тормозной педали, как у Nissan Leaf, но с большим контролем. Такая опция поможет водителю действеннее вести машину, а также подстраховаться во избежание опасных случаев при езде.При длительном тест-драйве электрокара оказалось, что он не такой маневренный, а препятствия в виде глубоких ям могут стать проблемой для него в силу жесткой подвески. Интерьеру явно уделили много внимания. Производителями были применены сенсорные кнопки взамен физическим. Помимо этого некоторые новые опции присутствуют у Hyundai Ioniq: удаленное включение кондиционера, открытие и закрытие двери. Модель явно нуждается в управляемости и производительности, однако, тем не менее, не сдает позиции практичного семейного автомобиля.