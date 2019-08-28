В Японии школьница сняла на видео загадочный НЛО





Примечательно, что мнения пользователей относительно природы происхождения снятого юной японкой на видео объекта разделились. В то же время уфологи выразили уверенность в том, что показанный объект имеет именно неземное происхождение. Этот ролик был записан с берега Восточно-Китайского моря, неподалеку от Окинавы.Судя по всему, свое видео очевидица снимала с вершины одной из гор. На опубликованных кадрах можно увидеть яркий светящийся объект, который парит на некотором отдалении, а после тускнеет и разделяется на два летающих объекта. Большая часть пользователей YouTube, ознакомившихся с содержанием этого ролика, заявили, что этот объект мог быть чем угодно, но никак не НЛО. Более того, один из комментаторов заявил, что в течение многих лет жил как раз на Окинаве и часто наблюдал подобные явления. По его словам, это проделки военных, поэтому ничего особенного в видео нет.Нашлись и те, кто не упустил возможность пошутить о том, что в Японии есть огромные роботы для противостояния возможному вторжению инопланетной расы, поэтому переживать не о чем.