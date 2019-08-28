50-летняя британка убила собственного отца пультом от телевизора





Женщина, бросившая пульт от телевизора в отца в порыве агрессии, была признана виновной в непредумышленном убийстве. Сообщается, что после этого Никола Таунсенд толкнула родителя на диван, после чего он упал и сломал ребра, а сама виновница скрылась с места происшествия, оставив 78-летнего пенсионера одного. Прибывшая на месте бригада «скорой помощи» обнаружила окровавленного Теренса Таунсенд сидя в кресле с полотенцем руках, пытавшего прекратить кровоизлияние из раны на голове. Пожилой мужчина был доставлен в больницу, а через 12 дней скончался от пневмонии. Медики сообщают, что отец Николы был болен остеопорозом, а любые падения при этом заболевании могут быть смертельны.Сама британка признала свою вину, отправив зятю голосовое сообщение о случившемся. Сейчас она находится под стражей и дожидается решения суда по непредумышленному убийству.