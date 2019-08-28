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Безголовый призрак перепугал жителей Лос-Анджелеса

Жители Лос-Анджелеса жутко испугались, увидев в своем доме безголового призрака. Как утверждают эксперты по паранормальным явлениям, материалы, на которых зафиксирован призрак, являются подлинными.
Безголовый призрак перепугал жителей Лос-Анджелеса

Как утверждают владельцы дома, они услышали довольно странные звуки, которые доносились из гостиной. В этой связи хозяин дома даже вызвал полицию, утверждая правоохранителям, что в его доме что-то происходит. Однако проникнуть в жилье снаружи никто не мог. Впоследствии в дом пришлось вызывать специалистов по паранормальным явлениям, которым и удалось зафиксировать в доме американца безголового призрака.

Как отметил один из представителей группы исследователей, сквозь фигуру призрака можно было различать отдельные детали интерьера, что изумило специалистов больше всего. Многие из пользователей социальных сетей, которые ознакомились с опубликованным материалом, усомнились в его подлинности. Однако специалисты заверяют, что показанный кадр можно считать лучшим в истории снимком полнотелого привидения.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:02

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