



В Перу обнаружены останки 227 принесённых в жертву детей. Согласно сообщениям AFP, массовые захоронения найдены возле столицы древнего индейского доколумбового государства Чимор.Археологи обнаружили останки 227 детей в Пампа-ла-Крус района Уанчако, прибрежном муниципалитете Трухильо, ближе к северу Лимы. Установлено, что подростки в возрасте от 4-х до 14 лет были зверски убиты около 1400 лет назад. Учёные поясняют, что таки массовые убийства связаны с жертвоприношениями богам вследствие непогоды. Археолог Ферен Кастильо рассказал, что у найденных останков сохранились волосы и кожа, а также предположил, что в ходе раскопок может быть найдено еще больше скелетов.Уанчако было местом, где происходило множество детских жертвоприношений во времена культуры чиму, апогей которой наблюдался между 1200 и 1400 годами.