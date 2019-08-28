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Мужчина из-за инфекции лишился более 25% кожи

Мужчина, проживающий в штате Флорида, из-за инфекции потерял более 25% кожи. Больному установили диагноз – некротический фасциит.

Дэвид Айрленд обратился к врачам с признаками начинающегося гриппа. Самочувствие пациента быстро изменялось к худшему, после проведенной диагностики был выставлен диагноз некротический фасциит – бактериальная инфекция, вызывающая отмирание тканей, часто на конечностях.

50-летний мужчина за 7 дней перенес 3 операции, ему удалили 25% кожи. Семья просит финансовой помощи на лечение у всех небезразличных к чужому горю людей.

Причину инфицирования доктора не определили, ведь бактерии могут проникнуть в организм и в процессе купания в водоеме, но брат Дэвида Айрленда утверждает, что больной плавал только в своем бассейне.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:39

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