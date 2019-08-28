Ученые нашли в татуировках новую опасность





В состав игл для татуировок, отмечают специалисты, входят такие металлы, как хром и никель, которые считаются довольно сильными аллергенами. Наночастицы металлов в этом случае могут стать причиной возникновения аллергии, что ранее приписывали исключительно чернилам. Кроме всего прочего, отмечают исследователи, эти самые частицы металлов могут оседать в лимфоузлах, вызывая еще более острую реакцию организма.В ходе проведенного исследования были выявлены наночастицы металлов в лимфатических узлах людей с татуировками, поэтому было решено попробовать найти связь между пигментами чернил для тату и указанными металлами. Как выяснилось, крохотные металлические частицы потенциально могут оказаться еще более опасными, чем более крупные из них, поскольку обладают большей площадью поверхности на объем. Кроме того, подтверждена и высокая опасность отдельных пигментов, содержащихся в составе чернил для татуировок. Так, особо опасным веществом ученые называют диоксид титана, который применяется в татуаже для осветления цветных чернил.