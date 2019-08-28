Диетологи разрешили есть фастфуд при похудении
Диетологи решили рассказать, как соблюдать диету и худеть в тех случаях, когда человек просто не хочет отказываться от любимого фастфуда. Как оказалось, при желании в этом удовольствии себе можно и не отказывать, в том же гамбургере не очень много калорий.
По словам диетологов, во время похудения совсем не обязательно отказывать себе в употреблении гамбургеров. Как утверждают специалисты, человек вполне может питаться фастфудом, попутно ведя борьбу с лишними килограммами. В этом случае нужно будет лишь останавливать выбор на правильных блюдах в популярных сетевых заведениях быстрого питания.
К примеру, отмечают эксперты, на завтрак вполне можно позволить себе макмаффины с беконом. В этом блюде содержится всего 348 калорий, зато яйцо, которое обязательно присутствует в составе популярного макмаффина, обеспечивает человеческий организм холином и жирами, которые очень важны для клеточной мембраны. Кроме того, диетологи отдельно подчеркивают тот факт, что такой завтрак отличается низким содержанием сахара.
А вот на обед, считают эксперты по здоровому питанию, вполне можно употребить говяжий гамбургер с горчицей, луком, солеными огурцами или томатным соусом. Диетологи подчеркивают, что мясо говядины богато цинком и железом, а в соусе к таким блюдам находится всего 23 калории, что вполне соотносится с диетой худеющих людей.
По словам диетологов, во время похудения совсем не обязательно отказывать себе в употреблении гамбургеров. Как утверждают специалисты, человек вполне может питаться фастфудом, попутно ведя борьбу с лишними килограммами. В этом случае нужно будет лишь останавливать выбор на правильных блюдах в популярных сетевых заведениях быстрого питания.
К примеру, отмечают эксперты, на завтрак вполне можно позволить себе макмаффины с беконом. В этом блюде содержится всего 348 калорий, зато яйцо, которое обязательно присутствует в составе популярного макмаффина, обеспечивает человеческий организм холином и жирами, которые очень важны для клеточной мембраны. Кроме того, диетологи отдельно подчеркивают тот факт, что такой завтрак отличается низким содержанием сахара.
А вот на обед, считают эксперты по здоровому питанию, вполне можно употребить говяжий гамбургер с горчицей, луком, солеными огурцами или томатным соусом. Диетологи подчеркивают, что мясо говядины богато цинком и железом, а в соусе к таким блюдам находится всего 23 калории, что вполне соотносится с диетой худеющих людей.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:19