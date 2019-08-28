Диетологи разрешили есть фастфуд при похудении





По словам диетологов, во время похудения совсем не обязательно отказывать себе в употреблении гамбургеров. Как утверждают специалисты, человек вполне может питаться фастфудом, попутно ведя борьбу с лишними килограммами. В этом случае нужно будет лишь останавливать выбор на правильных блюдах в популярных сетевых заведениях быстрого питания.К примеру, отмечают эксперты, на завтрак вполне можно позволить себе макмаффины с беконом. В этом блюде содержится всего 348 калорий, зато яйцо, которое обязательно присутствует в составе популярного макмаффина, обеспечивает человеческий организм холином и жирами, которые очень важны для клеточной мембраны. Кроме того, диетологи отдельно подчеркивают тот факт, что такой завтрак отличается низким содержанием сахара.А вот на обед, считают эксперты по здоровому питанию, вполне можно употребить говяжий гамбургер с горчицей, луком, солеными огурцами или томатным соусом. Диетологи подчеркивают, что мясо говядины богато цинком и железом, а в соусе к таким блюдам находится всего 23 калории, что вполне соотносится с диетой худеющих людей.