В Саратове в разбившемся Mercedes сгорели трое





Этот инцидент произошел в 2 часа 20 минут ночи по местному времени, неподалеку от дома по Огородной улице. Водитель автомобиля Mercedes двигался с превышением лимита скорости, в какой-то из моментов мужчина утратил контроль над транспортным средством и допустил столкновение со столбом, сообщает пресс-центр городской автоинспекции.По данным ведомства, в результате столкновения автомобиль воспламенился, в результате чего виновник аварии и двое его пассажиров сгорели в заблокированной машине. Также в момент происшествия в салоне иномарки находилась 14-летняя девочка. Ее с места аварии госпитализировали в ближайшую клинику, о состоянии пострадавшей ничего не сообщается.На данный момент сотрудники органов правопорядка проводят проверку по факту трагического инцидента, устанавливаются все обстоятельства аварии.