В Саратове в разбившемся Mercedes сгорели трое
В ночь на 28 августа на одной из улиц Заводского района Саратова произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля марки Mercedes угодил в ДТП, в результате которого он и двое его пассажиров погибли.
Этот инцидент произошел в 2 часа 20 минут ночи по местному времени, неподалеку от дома по Огородной улице. Водитель автомобиля Mercedes двигался с превышением лимита скорости, в какой-то из моментов мужчина утратил контроль над транспортным средством и допустил столкновение со столбом, сообщает пресс-центр городской автоинспекции.
По данным ведомства, в результате столкновения автомобиль воспламенился, в результате чего виновник аварии и двое его пассажиров сгорели в заблокированной машине. Также в момент происшествия в салоне иномарки находилась 14-летняя девочка. Ее с места аварии госпитализировали в ближайшую клинику, о состоянии пострадавшей ничего не сообщается.
На данный момент сотрудники органов правопорядка проводят проверку по факту трагического инцидента, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Этот инцидент произошел в 2 часа 20 минут ночи по местному времени, неподалеку от дома по Огородной улице. Водитель автомобиля Mercedes двигался с превышением лимита скорости, в какой-то из моментов мужчина утратил контроль над транспортным средством и допустил столкновение со столбом, сообщает пресс-центр городской автоинспекции.
По данным ведомства, в результате столкновения автомобиль воспламенился, в результате чего виновник аварии и двое его пассажиров сгорели в заблокированной машине. Также в момент происшествия в салоне иномарки находилась 14-летняя девочка. Ее с места аварии госпитализировали в ближайшую клинику, о состоянии пострадавшей ничего не сообщается.
На данный момент сотрудники органов правопорядка проводят проверку по факту трагического инцидента, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:39