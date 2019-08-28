Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции птиц





Десятки миллионов птиц постоянно мигрируют в сумерках, оставаясь незамеченными для исследователей, которые, в свою очередь, лишены ценных данных. При этом подобные полеты в последние десятки лет регистрируются сетью постоянно активных метеорадаров. Впрочем, орнитологи не могли воспользоваться и этим массивом информации из-за отсутствия инструментов для подробного ее анализа. Теперь благодаря специалистам из Массачусетского университета эта проблема решена.Исследователи в области искусственного интеллекта создали программное решение, позволяющее проводить подробный анализ сотен терабайт данных и более чем двухсот миллионов изображений для отслеживания сезонной и локальной миграции птиц. Отныне искусственный интеллект позволит орнитологам воспользоваться данными с метеорадаров и получить доступ к огромному массиву информации о миграции миллионов птиц в самые разные периоды. Снятие таких ограничений, уверены ученые, позволит в будущем сделать немало важных открытий в изучении маршрутов, времени и других особенностей массовой миграции отдельных видов птиц.