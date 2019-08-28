АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции…
EUR 73.61 USD 66.26
Курс валют на 28.08.2019

Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции птиц

Орнитологи часто сталкивались с недостаточным объемом данных, отслеживая передвижение птиц во время осенних и весенних перелетов по вечерам. Теперь решить эту проблему поможет новая технология на основе искусственного интеллекта.

Десятки миллионов птиц постоянно мигрируют в сумерках, оставаясь незамеченными для исследователей, которые, в свою очередь, лишены ценных данных. При этом подобные полеты в последние десятки лет регистрируются сетью постоянно активных метеорадаров. Впрочем, орнитологи не могли воспользоваться и этим массивом информации из-за отсутствия инструментов для подробного ее анализа. Теперь благодаря специалистам из Массачусетского университета эта проблема решена.

Исследователи в области искусственного интеллекта создали программное решение, позволяющее проводить подробный анализ сотен терабайт данных и более чем двухсот миллионов изображений для отслеживания сезонной и локальной миграции птиц. Отныне искусственный интеллект позволит орнитологам воспользоваться данными с метеорадаров и получить доступ к огромному массиву информации о миграции миллионов птиц в самые разные периоды. Снятие таких ограничений, уверены ученые, позволит в будущем сделать немало важных открытий в изучении маршрутов, времени и других особенностей массовой миграции отдельных видов птиц.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Близкие Анастасии Волочковой взволнованы ее резким похудением и пытаются…
В конфликте между Ольгой и Анной Бузовыми может оказаться виновата их…
Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко признался, что ему нужна серьезная…
В России работают над принципиально новым типом…
Появились слухи, что Ксения Собчак потеряла былой доход накануне…
Наргиз показала фанатам, как выглядела и пела в 14…
Импортная здоровая пища может исчезнуть из российских…
Билли Айлиш проспала премию MTV Video Music Awards из-за выступления в…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева пожаловалась на «культ прачечных» в…
Пассажиры рассказали, что им не нравится в российских…
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объяснила секрет легких отношений с Араем…
Юлия Ковальчук высмеяла слухи о своем пристрастии к…
Учёные рассказали, зачем инки отрубали головы и крушили…
Дженнифер Лопес в прозрачном платье от грузинского дизайнера попала на обложку…
Страшно до дрожи: Самые жуткие места на…
Эксперты: Прием пищи до 21:00 снизит риск развития онкологии простаты на…
В Таинланде нашли мужчину, которому может быть 128…
По-гречески стильная Мария Миронова посетила театр в…
Hewlett Packard создала суперкомпьютер для будущих миссий NASA на…
Фотограф Мэрилин Монро рассказал подробности ее интимной…
Ученые создали полимер, способный самоуничтожаться по…
Компания Xiomi представила «умный» шарф с…
Ева Лонгория снимет фильм о создателе чипсов…
Отказ от курения существенно снижает риск рака мочевого…
Предполагаемый iPhone XI показали вживую на видео в…
Анжелика Варум раскрыла свой секрет успеха в…
В Сети появились слухи о разрыве экс-участников проекта "Дом-2" Дарьи и Сергея…
На МАКС-2019 показали новейшие авиабомбы К08БЭ и…
Жерар Депардье получил участок земли под…
Дмитрий Киселев назвал мат «специями» русского…
Супруга Никиты Михалкова тепло поздравила внучку Наталью с…
Участники проекта "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин подрались сразу после…
В Чехии малыш родился через два месяца после смерти…
Телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова намекнула на новые…
Майли Сайрус вышвырнула вещи Лиама Хемсворта на…
Владимиру Машкову вручат в Кремле Орден…
Татьяна Брухунова поговорила с поклонниками о недостатках своей…
Сергей Лазарев показал забавное видео в честь дня рождения Марины…
Звезда «Дома-2» Лера Мастерко родила…
Просмотреть все новости