Импортная здоровая пища может исчезнуть из российских магазинов





Рыночные игроки уже обратились в Минсельхоз с заявлением о том, что многие участники рынка до сих пор не готовы к исполнению соответствующего закона, который вступает в силу с начала 2020 года. К примеру, исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что выполнение отдельных требований закона грозит крупным торговым сетям и их поставщикам многомиллиардными убытками и угрожает наличию органической продукции в торговых предприятиях страны в принципе.На данный момент в отечественных магазинах представлен огромный ассортимент соответствующих продуктов импортного производства, которые имеют все международные сертификаты. Но уже с начала следующего года такие товары станут незаконными. В то же время, отмечают эксперты, наличие в России единственного аккредитованного органа, отвечающего за их сертификацию на предмет соответствия вступающим в силу требованиям, делает прохождение этой процедуры практически невозможным.Более того, формат упаковки такой продукции заказывается не менее чем за шесть месяцев до старта производства и попадания товаров на полки магазинов, а маркировка уже произведенных товаров является для большинства производителей слишком затратной и трудоемкой. В связи с этими обстоятельствами представители рынка просят главу Минсельхоза Патрушева организовать специальное совещание на данную тему.