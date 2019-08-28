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Импортная здоровая пища может исчезнуть из российских магазинов

С 2020 года в России вводятся нормы по обязательной сертификации товаров и введению маркировки «органическая продукция». Как отмечают эксперты, это нововведение может стать причиной исчезновения на время из магазинов ряда импортных товаров.
Импортная здоровая пища может исчезнуть из российских магазинов

Рыночные игроки уже обратились в Минсельхоз с заявлением о том, что многие участники рынка до сих пор не готовы к исполнению соответствующего закона, который вступает в силу с начала 2020 года. К примеру, исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что выполнение отдельных требований закона грозит крупным торговым сетям и их поставщикам многомиллиардными убытками и угрожает наличию органической продукции в торговых предприятиях страны в принципе.

На данный момент в отечественных магазинах представлен огромный ассортимент соответствующих продуктов импортного производства, которые имеют все международные сертификаты. Но уже с начала следующего года такие товары станут незаконными. В то же время, отмечают эксперты, наличие в России единственного аккредитованного органа, отвечающего за их сертификацию на предмет соответствия вступающим в силу требованиям, делает прохождение этой процедуры практически невозможным.

Более того, формат упаковки такой продукции заказывается не менее чем за шесть месяцев до старта производства и попадания товаров на полки магазинов, а маркировка уже произведенных товаров является для большинства производителей слишком затратной и трудоемкой. В связи с этими обстоятельствами представители рынка просят главу Минсельхоза Патрушева организовать специальное совещание на данную тему.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:02

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