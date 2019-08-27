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На МАКС-2019 показали новейшие авиабомбы К08БЭ и К029Б

Сегодня в Подмосковье торжественно открыл свои двери авиасалон МАКС-2019. В рамках этого мероприятия российская корпорация КТРВ представила новейшие управляемые авиабомбы увеличенной дальности сброса серий К029ЭБ и К08БЭ.
На МАКС-2019 показали новейшие авиабомбы К08БЭ и К029Б

Как отмечают в пресс-службе корпорации, указанные боеприпасы оснащаются современной системой наведения инерциально-спутникового типа и уже прошли все соответствующие испытания и экспертизы. Иными словами, обе бомбы по состоянию на данный момент приняты на вооружение в ВКС России. Кроме всего прочего, поставки обеих авиабомб в ВКС уже ведутся, а с 2020 году начнется поставка этих уникальных боеприпасов на внешние рынки в соответствии с ранее заключенными международными контрактами.

Сообщается, что бомба К029БЭ калибром в полторы тонны разработана специально для поражения наводных и наземных целей. А вот боевая часть данного боеприпаса проникающего типа весит свыше тонны и оснащается интеллектуальным взрывателем. Бомба способна планировать до 50 километров от точки сброса и применяется на высотах свыше 15 километров. Ее меньший собрат, полутонная бомба К08БЭ способна планировать до 40 километров от точки сброса и применяется с высот до 14 километров.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:57

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