На МАКС-2019 показали новейшие авиабомбы К08БЭ и К029Б





Как отмечают в пресс-службе корпорации, указанные боеприпасы оснащаются современной системой наведения инерциально-спутникового типа и уже прошли все соответствующие испытания и экспертизы. Иными словами, обе бомбы по состоянию на данный момент приняты на вооружение в ВКС России. Кроме всего прочего, поставки обеих авиабомб в ВКС уже ведутся, а с 2020 году начнется поставка этих уникальных боеприпасов на внешние рынки в соответствии с ранее заключенными международными контрактами.Сообщается, что бомба К029БЭ калибром в полторы тонны разработана специально для поражения наводных и наземных целей. А вот боевая часть данного боеприпаса проникающего типа весит свыше тонны и оснащается интеллектуальным взрывателем. Бомба способна планировать до 50 километров от точки сброса и применяется на высотах свыше 15 километров. Ее меньший собрат, полутонная бомба К08БЭ способна планировать до 40 километров от точки сброса и применяется с высот до 14 километров.