АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Джокер против Терминатора: Главные кинопремьеры осени 2019…
EUR 73.40 USD 65.97
Курс валют на 27.08.2019

Ростовчанин с пистолетом угнал эвакуатор, пытаясь вернуть свой автомобиль

На одной из дорог Ростовской области нетрезвый мужчина, угрожая пистолетом, похитил эвакуатор вместе с его водителем. Таким образом злоумышленник пытался вернуть собственный автомобиль, который забрали на штрафстоянку, сообщает пресс-центр ГУМВД по региону.
Ростовчанин с пистолетом угнал эвакуатор, пытаясь вернуть свой автомобиль

Этот инцидент, по данным ведомства, был зафиксирован в минувшее воскресенье на одной из дорог области. Водитель автомобиля Audi попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком. Предположительно, виновник аварии в момент столкновения находился в нетрезвом состоянии, поскольку он отказался от прохождения процедуры медосвидетельствования. Его аварийный автомобиль было решено эвакуировать на специальную площадку автоинспекции, но мужчина и не думал сдаваться: он сел в такси и попросил водителя следовать за эвакуатором.

Добравшись до штрафстоянки, он сумел проникнуть на ее территорию. Здесь дебошир достал предмет, внешне напоминающий пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх. Запугав таким образом водителя спецтранспорта, злоумышленник потребовал от него двигаться в указанном им же направлении. Впоследствии мужчины добрались до одного из кооперативов в городе Азов, однако заметивший их сторож вызвал позицию. Прибывшие на место событий стражи порядка задержали злоумышленника. Сейчас в его отношении открыто уголовное производство об угоне.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загорелая Анна Нетребко показала редкое фото в черном…
Дерзкий образ Ренаты Литвиновой переполошил…
Яна Рудковская посетила "Новую волну" в наряде изумрудного…
Звезда «Дома-2» Алеся Клочко впервые показала лицо…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров объявил о расставании с беременной Александрой…
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков встретил день рождения на военном…
Родственники отказались менять памятник на могиле Олега…
Любовь Успенская показала, как загорает…
Китайские СМИ прочат российской «Армате» мировой…
Ростовчанин с пистолетом угнал эвакуатор, пытаясь вернуть свой…
Вера Брежнева научилась кататься на…
Олег Меньшиков на фоне слухов о плохом здоровье поздравил поклонников с Днем российского…
Ксения Бородина на Лобном месте в деталях обсудила «бездумный» интим Алены Савкиной с новым…
Больше не брюнетка: Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сменила прическу и цвет…
Старший внук Валентина Юдашкина сломал руку в…
Супруга певца Юлиана Анастасия Минцковская опровергла сообщения о проблемах артиста с…
Названы 5 лучших машин для российских…
Стала известна дата презентации Honor 20S и его…
В Центральной Франции нашли 30 монолитов неизвестного…
МИД КНР опроверг слова Трампа о телефонных переговорах по…
Звезда «Дома-2» Вика Борисевич заигрывала на свадьбе Купиных с Виктором…
Шнуров, Сюткин и Меладзе займут кресла наставников в 8 сезоне…
В Брянске коров на ярмарке нарядили в…
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон обнародовала фото без нижнего…
Катя Семёнова вспомнила молодость и опубликовала фото 30-летней…
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на…
Ростех подготовил для МАКС-2019 десять…
Названы цены иномарок на российском рынке в случае отмены…
В Перми врачи пришили ребенку ногу, отрезанную…
Диетологи рассказали, кому надо есть…
Флагманский камерофон Huawei P30 получит двухцветный…
Бывшая жена Богомолова Дарья Морозова показала…
«Дом-2»: Никита Рудаков оставил больную Алину Галимову ради Ирины…
Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50…
СБУ заблокировала Верховную Раду…
Прохоров призвал обеспечить безопасный выгул хозяевам агрессивных…
Озвучена польза кабачков для здоровья и стройного…
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко прилетел на Бали для участия в шоу «План…
Врачи рассказали об опасности пониженного давления для…
Певец Юлиан опроверг информацию о своей…
Просмотреть все новости