Ростовчанин с пистолетом угнал эвакуатор, пытаясь вернуть свой автомобиль





Этот инцидент, по данным ведомства, был зафиксирован в минувшее воскресенье на одной из дорог области. Водитель автомобиля Audi попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком. Предположительно, виновник аварии в момент столкновения находился в нетрезвом состоянии, поскольку он отказался от прохождения процедуры медосвидетельствования. Его аварийный автомобиль было решено эвакуировать на специальную площадку автоинспекции, но мужчина и не думал сдаваться: он сел в такси и попросил водителя следовать за эвакуатором.Добравшись до штрафстоянки, он сумел проникнуть на ее территорию. Здесь дебошир достал предмет, внешне напоминающий пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх. Запугав таким образом водителя спецтранспорта, злоумышленник потребовал от него двигаться в указанном им же направлении. Впоследствии мужчины добрались до одного из кооперативов в городе Азов, однако заметивший их сторож вызвал позицию. Прибывшие на место событий стражи порядка задержали злоумышленника. Сейчас в его отношении открыто уголовное производство об угоне.