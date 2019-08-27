Китайские СМИ прочат российской «Армате» мировой успех
В последнее время мировые СМИ активно обсуждают возможную сделку между Россией и Индией о поставках новейших танков Т-14 «Армата». Китайские журналисты, и вовсе, уверены, что новая российская военная разработка будет иметь колоссальный успех на мировом рынке вооружений.
Сообщается, что индийские власти в будущем планируют потратить около 4,5 миллиардов американских долларов на модернизацию собственных танковых подразделений за счет российской «Арматы». Журналисты китайского издания Sohu уверены, что в будущем Т-14 российской разработки станет одним из самых успешных танков на мировом рынке, передает «ПолитРоссия».
Главным преимуществом российского танка называют наличие современных высокотехнологичных систем, которые применяются в его производстве. Эта боевая машина оснащена беспилотной дистанционной башней, сверхчувствительным радаром и новейшей системой активной защиты. Вместе с тем «Армата» готова похвастать прекрасными традиционными характеристиками боевого танка, вроде скорости, маневренности и мощности вооружения. С оглядкой на все это китайские обозреватели утверждают, что у Т-14 «Армата» есть все признаки боевой машины нового поколения.
Сообщается, что индийские власти в будущем планируют потратить около 4,5 миллиардов американских долларов на модернизацию собственных танковых подразделений за счет российской «Арматы». Журналисты китайского издания Sohu уверены, что в будущем Т-14 российской разработки станет одним из самых успешных танков на мировом рынке, передает «ПолитРоссия».
Главным преимуществом российского танка называют наличие современных высокотехнологичных систем, которые применяются в его производстве. Эта боевая машина оснащена беспилотной дистанционной башней, сверхчувствительным радаром и новейшей системой активной защиты. Вместе с тем «Армата» готова похвастать прекрасными традиционными характеристиками боевого танка, вроде скорости, маневренности и мощности вооружения. С оглядкой на все это китайские обозреватели утверждают, что у Т-14 «Армата» есть все признаки боевой машины нового поколения.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:48