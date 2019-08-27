Компания Xiomi представила «умный» шарф с подогревом





Шарф отлично подойдет любителям свежего воздуха и дополнит любой гардероб. Носимое устройство будет иметь доступ подключения к смартфону с помощью Wi-Fi или Bluetooth. Также прямо в своем мобильном приложении можно будет настроить степень нагрева и интенсивность обхвата шеи.Принцип работы основан на том, что в середине шарфа с подогревом имеется небольшая мягкая пластина, излучающая инфракрасное тепло. Температура будет составлять около 40-45 градусов в зависимости от мощности элементов питания. Разработчики уверяют, что новинка подойдет и для морозов, так как во время нахождения на холодном воздухе шарф можно будет развернуть к лицу.Прогнозируя рейтинги продаж «умного» аксессуара, эксперты не уверены в широком его распространении. Но приверженцы технических и модных новинок явно оценят разработку компании.