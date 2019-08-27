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Компания Xiomi представила «умный» шарф с подогревом

Известная компания Xiomi выпустила абсолютную новинку на рынке товаров с подогревом. Разработчики Xiomi представили «умный» шарф, который сам регулирует интенсивность подогрева, исходя из температуры окружающей среды.
Компания Xiomi представила «умный» шарф с подогревом

Шарф отлично подойдет любителям свежего воздуха и дополнит любой гардероб. Носимое устройство будет иметь доступ подключения к смартфону с помощью Wi-Fi или Bluetooth. Также прямо в своем мобильном приложении можно будет настроить степень нагрева и интенсивность обхвата шеи.

Принцип работы основан на том, что в середине шарфа с подогревом имеется небольшая мягкая пластина, излучающая инфракрасное тепло. Температура будет составлять около 40-45 градусов в зависимости от мощности элементов питания. Разработчики уверяют, что новинка подойдет и для морозов, так как во время нахождения на холодном воздухе шарф можно будет развернуть к лицу.

Прогнозируя рейтинги продаж «умного» аксессуара, эксперты не уверены в широком его распространении. Но приверженцы технических и модных новинок явно оценят разработку компании.

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Технологии
Добавил: Бердникова Диана Вчера, 23:00

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