МИД КНР опроверг слова Трампа о телефонных переговорах по торговле





Как отмечает представитель МИД Китая, его ведомство на данный момент не располагает никакими данными о телефонных переговорах, о которых ранее говорил президент США. В то же время Шуан высказал уверенность в том, что разногласия в торговых отношениях между двумя странами могут быть улажены путем цивилизованного диалога. Дипломат также подчеркнул, что Пекин ожидает от Вашингтона возвращения на верный путь и обеспечения создания нормальный условий для продолжения двусторонних консультаций, которые бы основывались на взаимоуважении.Напомним, Дональд Трамп на полях прошедшего во французском Биаррице саммита «Большой семерки» убеждал, что провел две телефонные беседы, по которым пришел к выводу о готовности Пекина вернуться к заключению новой сделки. «Это довольно хорошее для глобального мира развитие текущих событий», - уверял американский лидер, слова которого так и не нашли подтверждения в дальнейшем.