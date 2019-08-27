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Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на надгробии

В Екатеринбурге местная жительница была удивлена, когда обнаружила свою фотографию на примере надгробного памятника. Эту находку молодая свердловчанка сделала в одном из фотоателье уральской столицы.
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на надгробии

Как рассказывает девушка, ее сестра зашла в фотосалон, чтобы распечатать некоторые документы, именно здесь она обратила внимание на овал надгробного фото, на котором была изображена ее живая сестра. «Они ее даже переспросили, интересовались, уверена ли она в том, что фото мое, а после просто сняли его и отдали ей», - приводит слова девушки информагентство РИА Новости.

«Мая мама очень тяжело перенесла эту неприятную ситуацию», - подчеркивает потерпевшая.

Девушка объясняет, что этот самый снимок был сделан еще около 8 лет тому назад для документов во время поступления в институт. По ее утверждению, она уже написала на имя руководителя фотосалона претензию, но придя в ту самую организацию, чтобы ее передать, с разочарованием узнала, что она уже переехала на новый адрес. Отправленное на имя владельца салона письмо также было возвращено почтой отправителю. Екатерина утверждает, что если в течение недели не сможет связаться с руководством того самого фотосалона, она будет вынуждена обратиться в судебную инстанцию с иском о возмещении морального вреда.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:57

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