В Перми врачи пришили ребенку ногу, отрезанную стеклом

«Юному пациенту сразу же была проведена противошоковая терапия, остановлено кровотечение, наложены клипсы на сосуды. Также были вызваны сосудистые хирурги из региональной больницы для взрослых, они и занялись восстановлением целостности сосудов ноги», - рассказал прессе травматолог детской больницы А. Белокрулов. По его словам, коллеги прибыли оперативно и довольно быстро приступили к работе.





Этот жуткий случай со школьником из Перми произошел еще 12 августа. В тот день на ногу 9-летнему ребенку упала тяжелая стеклянная секция двери. Стекло буквально вонзилось мальчику в бедро, повредив мышцы и жизненно важные сосуды. Взрослые на месте оказали ребенку первую помощь и доставили его в медучреждение в очень тяжелом состоянии с большой кровопотерей.Сейчас сообщается, что операция прошла успешно, а состояние юного пациента оценивается как удовлетворительное. Нога пострадавшего на данный момент помещена в гипс. Врачи довольны и тем, что после оперативного вмешательства и фактически сшивания тканей конечность сохранила чувствительность.