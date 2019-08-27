СБУ заблокировала Верховную Раду Украины





По утверждению Андрея Парубия, силовики явились в здание парламента всего за десять минут до начала запланированного ранее тестового запуска системы голосования «Рада 3», использование которой должно сделать невозможным голосование депутатов за своих коллег. Спикер при этом подчеркнул, что следователи указанных ведомств фактически заблокировали работу местного компьютерного центра, запретив посторонним входить в это помещение.Кроме того, как отмечает глава парламента, действиями силовиков оказалась также заблокирована работа системы новых сенсорных клавиш для голосования. При этом, подчеркивает он, представители ГБР и СБУ заблаговременно о готовящемся визите под купол Рады никого не уведомили.Напомним, в эти дни к своей первой сессии готовятся депутаты нового созыва украинского парламента.