Евгения Медведева стала послом Сборной России на Олимпиаде в Токио





Евгения Медведева дважды становилась призёром зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию. Сама спортсменка заявляет, что считает большой честью находиться рядом со Сборной России на предстоящих летних Олимпийских играх 2020. «Нам было сложно на играх в прошлом году в Пхёнчхане, важно было настроиться морально, ведь мы выступали фактически без флага», - сказала Медведева, добавив, что сейчас уже никто не вспоминает о выступлении Сборной России под белым знаменем.Станислав Поздняков отметил, что решение назначить фигуристку послом было принято с учетом её вклада в комитет. «Медведева предприняла большие усилия, что бы спортсмены России представляли страну под своим флагом, поэтому вполне логично выбрать её на эту должность», - добавил президент ОКР.