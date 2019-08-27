Американские СМИ предрекли войну между Южной Кореей и Японией





Как пишет главред издания The Hill Стив Клемонс, Южная Корея и Япония в последнее время откровенно плюют друг на друга и даже угрожают подорвать стабильность оборонительного альянса с США, наличие которого в некоторой степени считалось сдерживающим фактором для КНДР, попутно выступая в качестве противовеса китайскому и российскому авантюризму в регионе.В материале Клемонса отдельно подчеркивается, что между японскими и южнокорейскими лидерами уже возникали разногласия. При этом, рычаги влияния Вашингтона на ситуация стали менее значимыми, как общее влияние США на глобальной арене. А это уже означает, что установленный американцами буфер между странами, которые испытывают друг к другу определенные обиды, начал постепенно разрушаться, что может не просто навредить стабильности, но и стать причиной вооруженного конфликта межу ними.