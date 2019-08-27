В Абакане в мусорном баке нашли тело мертвого младенца





Этим утром в мусорном баке на территории одного из дворов Абакана было найдено тело мертвого младенца с пуповиной. Погибший малыш был завернут в махровое полотенце розового цвета. Эту жуткую находку сделал местный дворник, который убирал территорию возле жилых домов по ул. Пушкина.В ближайшем будущем сотрудники органов следствия рассчитывают установить личность матери мертвого младенца, а также выяснить все причины и обстоятельства, в результате которых малыш погиб. Представители управления Следственного комитета по Хакассии подтвердили сообщения о найденном теле младенца. Сообщается, что на данный момент на месте этой жуткой находки ведут работу следователи.