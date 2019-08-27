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Пермяк скачал на смартфон приложение и остался без без денег

Житель Перми лишился денег из-за скаченного на телефон приложения. В действительности оказалось, что вредоносное ПО обеспечило злоумышленникам полный доступ к операционной системе устройства жертвы.
Пермяк скачал на смартфон приложение и остался без без денег

Как сообщает пресс-центр ГУМВД региона, на телефон потерпевшего позвонила неизвестная особа, представившаяся сотрудником службы безопасности одного из банков. Девушка спросила у мужчины, не совершал ли он операций на конкретную сумму. Получив от удивленного собеседника отрицательный ответ, она начала выяснять, владеет ли он картами других банков и какая ОС установлена на его смартфоне. Впоследствии мужчине пообещали, что с ним скоро свяжутся партнеры кредитной организации, которые проведут проверку его телефона на предмет наличия в нем вредоносных программ, поскольку его система не защищена.

Спустя всего несколько минут мужчине поступил новый звонок якобы от сотрудника другого банка, который попросил его установить приложение. Эта программа, как убеждал злоумышленник, проверит устройство на наличие вируса и при необходимости удалит их. После того, как ничего не подозревающий пермяк скачал указанное приложение и установил его, разговор был прерван.

Лишь спустя какое-то время мужчина решил самостоятельно позвонить в свой банк, где ему и сообщили, что с его счета переведено 35 000 рублей. Узнав об этом, потерпевший отправился в полицию писать заявление. Позднее было установлено, что скачанное им приложение предоставило злоумышленникам доступ к системе смартфона и дало возможность управлять его банковским счетом.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:53

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