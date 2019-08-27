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Джокер против Терминатора: Главные кинопремьеры осени 2019…
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Джокер против Терминатора: Главные кинопремьеры осени 2019 года

Летний киносезон постепенно подходит к завершению, но любителей качественных картин ждет еще много интересного осенью текущего года. В эру сиквелов и спин-оффов довольно сложно найти стоящую ленту, хотя даже среди них встречаются качественные работы. Журналисты издания «Дни24» составили перечень самых ожидаемых фильмов осени 2019 года.


«Ford против Ferrari». Байопик находился в разработке на протяжении более чем пяти лет. Режиссер Джеймс Мэнголд неоднократно заявлял, что главной проблемой для него был поиск актера на роль Генри Форда. В итоге он остановился на Кристиане Бэйле, в очередной раз похудевшем на более чем 10 килограммов. Напарником на съемочной площадке для актера стал Мэтт Деймой, которому досталась вторая основная партия. Картина расскажет о становлении Форда и Феррари и их противостоянии. Они примут участие в знаменитой гонке Ле-Манн в 1966 году, которая во многом стала отправной точной для обоих концернов. Сейчас компании имеют мировое значение, экспортируя автомобили во все страны, но более 50 лет назад об их существовании мало кто знал. По словам режиссера, особое внимание в ленте будет уделено именно человеческим отношениям, а не процессу создания двух автомобильных империй.


«Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Первый фильм, объединивший в себе жанры комедии, трэша и ужасов, собрал внушительную кассу при минимальном бюджете. Долгое время Columbia Pictures не решалась дать зеленый свет продолжению, но в минувшем году Рубен Фляйшер все настоял на начале съемок второй части. К своим ролям в ней вернутся Джесси Айзенберг и Эмма Стоун. Вторая часть веселого фильма ужасов, повествующего о приключениях компании переживших зомби-апокалипсис людей, расскажет о продолжении поисков убежища и откроет подробности самой катастрофы, приведшей планету к апокалипсису. Фляйшер заявил, что картина станет более мрачной, но сохранит комедийные элементы, которых будет еще больше.


«Оно 2». Сиквел новой экранизации легендарного романа Стивена Кинга считается одним из самых ожидаемых фильмов текущего года. Первая часть собрала внушительную кассу и стала абсолютным лидером среди ужасов. Режиссер Андреас Мускетти не просто переосмыслил произведение, но и сделал его более атмосферным и современным. Во второй части уже повзрослевшим участникам «клуба неудачников» придется вступить в последнюю битву с клоуном Пеннивайзом. По словам исполнительницы роли Беверли Марш Джессики Честейн, в картине будет присутствовать самая кровавая сцена в ее карьере. Звезда отметила, что даже в «Сиянии» Стэнли Кубрика было задействовано меньше реквизита. Роли взрослых «неудачников» в ленте также получили Джеймс Макэвой, Хавьер Ботет и Билл Хадер. В российских кинотеатрах лента появится с 5 сентября.

Джокер против Терминатора: Главные кинопремьеры осени 2019 года

«Терминатор: Темные судьбы». Возвращения Линды Хамильтон к роли Сары Коннор фанаты франшизы о Терминаторе ждали почти 28 лет. После провала «Генезиса» надежда на качественное продолжение легендарной серии практически угасла, но к делу вернулся Джеймс Кемерон. От режиссерского кресла ему пришлось отказаться, но он выступил в качестве продюсера и главного куратора картины. Фильм будет игнорировать все части «Терминатора» кроме первых двух. По сюжету, после ликвидации компании «Кибердайн» Сара Коннор начинает ездить по миру и уничтожать терминаторов, также отправленных с будущего для изменения прошлого. На пути ей встречается уникальная девушка, которая оказывается наполовину киборгом. Вместе с ней Саре придется сразиться с универсальным терминатором, который по мощи сопоставим с клоном Джона Коннора из «Генезиса». Также в фильме ожидается появление Арнольда Шварценеггера, но в качестве второстепенного персонажа.


«Джокер». Данная лента никак не связана с кинематографической вселенной DC. Сейчас ведутся активные споры по поводу того, что Джокер Тодда Филипса все же появится в «Бэтмене» от Мэтта Ривза, но официальные данные об этом отсутствуют. Лента будет рассказывать о становлении главного злодея комиксов в непривычном стиле. Также режиссер решил рассекретить настоящую личность Джокера, назвав его Артуром Флеком. В оригинальных комиксах подлинное имя злодея по сей день остается тайной, что придает ему особого шарма и загадочности. Пока не совсем понятно, кто выступит антагонистом в ленте, так как Джокер будет противостоять самому Томасу Уэйну, являющемуся отцом Брюса Уэйна. Не исключено, что зрителям покажут сцену смерти миллиардера, отсылающую к будущему появлению Бэтмена. Критики утверждают, что «Джокер» имеет все шансы получить «Оскар», но оценить фильм по достоинству можно будет только после его премьеры.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:49

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