В Сибири расчеты ЗРК С-400 привели в полную боевую готовность





Как сообщает пресс-центр ЦВО, расчеты ЗРК С-400 были приведены в наивысшую степень готовности непосредственно в местах их дислокации. В ходе этой учебной тревоги военнослужащие войск ПВО провели отработку учебных задач по выявлению, идентификации, наведению, сопровождению и нанесению удара на поражение по различным воздушным целям условного противника. Вместе с тем, экипажам ЗРПК «Панцирь-С» было поручено отработать учебные задачи по выявлению и уничтожению малогабаритных воздушных целей, которые имитировали БПЛА, проводящие в пользу условного противника воздушную разведку.Всего, по данным пресс-центра округа, в учениях было задействовано свыше 30 единиц техники и порядка двух сотен человек личного состава.