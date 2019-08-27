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В Сибири расчеты ЗРК С-400 привели в полную боевую готовность

Расчеты ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С», входящие в состав соединений войск ПВО Центрального округа, которые дислоцируются в окрестностях Новосибирска, приведены в полную боевую готовность. В рамках этих учений расчеты новейших российских ЗРК отработали учебные тренировочные задачи по отражению налета авиации условного противника.
В Сибири расчеты ЗРК С-400 привели в полную боевую готовность

Как сообщает пресс-центр ЦВО, расчеты ЗРК С-400 были приведены в наивысшую степень готовности непосредственно в местах их дислокации. В ходе этой учебной тревоги военнослужащие войск ПВО провели отработку учебных задач по выявлению, идентификации, наведению, сопровождению и нанесению удара на поражение по различным воздушным целям условного противника. Вместе с тем, экипажам ЗРПК «Панцирь-С» было поручено отработать учебные задачи по выявлению и уничтожению малогабаритных воздушных целей, которые имитировали БПЛА, проводящие в пользу условного противника воздушную разведку.

Всего, по данным пресс-центра округа, в учениях было задействовано свыше 30 единиц техники и порядка двух сотен человек личного состава.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:30

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