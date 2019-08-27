США перебросили стратегические бомбардировщики B-2 ближе к российским границам





По оценкам специалистов, данная техника отныне сможет выполнять полеты вблизи российских границ, поскольку ранее подобное уже происходило с тремя американскими бомбардировщиками В-52, которые пытались приблизиться к границам России с южной и западной сторон. Тогда, напомним, ВКС России были вынуждены поднять в воздух истребители для перехвата потенциальных нарушителей.Сообщается, что три новых бомбардировщика B-2 Spirit, выполненных в использованием технологии Stealth, приземлились на военной базе в Великобритании ранним утром. В то же время, никаких официальных подробностей о целях их переброски в Европу не озвучивали, ни Вашингтон, ни Лондон. Именно этот факт и вызывает опасения у большинства военных экспертов. Тем более, что ранее США почти никогда не использовали B-2 Spirit за пределами страны из-за дорогостоящего обслуживания этих самолетов.