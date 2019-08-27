АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета с высоким содержанием растительного белка снижает риск…
EUR 73.40 USD 65.97
Курс валют на 27.08.2019

В Татарстане ДТП со сгоревшей машиной унесло жизни двух человек

В республике Татарстан, на одной из автодорог в районе Чистополя, произошла дорожная авария с возгоранием транспортного средства. В результате этого происшествия два человека погибли.
В Татарстане ДТП со сгоревшей машиной унесло жизни двух человек

Утром этого вторника микроавтобус и легковой автомобиль Lada Largus не поделили дорогу и столкнулись на довольно высокой скорости. Удар был настолько сильным, что микроавтобус после столкновения оказался в кювете. После вылета с дорожного полотна автомобиль воспламенился. Водителю загоревшегося микроавтобуса так и не удалось выбраться из охваченного пламенем салона, поэтому он погиб на месте аварии.

Впрочем, не удалось выжить и водителю второй аварийной машины. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил несовместимые с жизнью травмы, от которых также скончался на месте происшествия.

Позднее на месте аварии работали сотрудники полиции, спасатели и бригада медиков. Сейчас по этому факту проводится соответствующая проверка, выясняются все обстоятельства и причины аварии, в том числе причины воспламенения одного из транспортных средств.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участник проекта "Дом-2" Николай Должанский заявил, что его избил любовник…
США перебросили стратегические бомбардировщики B-2 ближе к российским…
Илья Глинников получил 10 пощечин от коллеги по съемочной…
На форуме «Город образования» выступят свыше 1 тысячи…
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров крестили годовалую дочку…
Участница "Дома-2" Саша Черно берет уроки вождения и готовится к выходу из…
Александр Панайотов после смерти Юлии Началовой страдает паническими…
Участниками торжественной линейки 1 сентября станут более 10000 столичных…
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина показала фото без…
В Татарстане ДТП со сгоревшей машиной унесло жизни двух…
В Татарстане школьник продал стиральную машину, пока мамы не было…
В Швеции вышла финальная книга о «Девушке с татуировкой…
Режиссер Театра.doc Алексей Жиряков обвинил полицейских в избиении в центре…
В США НЛО украл оленя и сбросил его на…
Альбина Джанабаева рассказала об эффективной диете на…
Елена Борщева на премьеру мультфильма «Королевские каникулы» пришла в…
Актриса шоу «Уральские пельмени» Ирина Фролова скрывает отца своего…
Немецкие СМИ предрекли США ущерб от санкций против Nord Stream…
Житель Омской области отомстил шурину, оставив его умирать на…
В 2022 году человечество увидит новую…
Мария Кожевникова рассказала, что худеет с четырех…
Истребители Су-30СМ научились летать на сверхмалой высоте со скоростью 80…
Светлана Лобода вышла на сцену «Новой волны» без нижнего…
Актриса Энди Макдауэлл рассказала о драке на съемках фильма «Я иду…
Наташа Королева поделилась видео из очередного медового…
Диета с высоким содержанием растительного белка снижает риск…
Укус комара стал причиной остановки сердца у жительницы…
Лолита расплакалась во время исполнения песни Анжелики Варум…
Дима Билан напомнил о лесных пожарах в Сибири огненным…
Эксперты рассказали, что будет с долларом и евро в ближайшем…
Испанские СМИ разгадали тайну «вечной молодости»…
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню…
"НПО машиностроения" может разработать сверхлегкие…
Honda создаст новую платформу для улучшения хода своих…
Пять млн калорий: Рецепт "убийственной" пиццы набрал популярность в…
Предъявлено доказательство инсценировки смерти Стива…
Сергей Жигунов не верит в "придуманный" рак Анастасии…
Принц Гарри придумал секретное имя для Кейт…
Секс-роботы могут выйти из строя и уничтожить…
Названы четыре самых сложных для перепродажи…
Просмотреть все новости