В Татарстане ДТП со сгоревшей машиной унесло жизни двух человек
В республике Татарстан, на одной из автодорог в районе Чистополя, произошла дорожная авария с возгоранием транспортного средства. В результате этого происшествия два человека погибли.
Утром этого вторника микроавтобус и легковой автомобиль Lada Largus не поделили дорогу и столкнулись на довольно высокой скорости. Удар был настолько сильным, что микроавтобус после столкновения оказался в кювете. После вылета с дорожного полотна автомобиль воспламенился. Водителю загоревшегося микроавтобуса так и не удалось выбраться из охваченного пламенем салона, поэтому он погиб на месте аварии.
Впрочем, не удалось выжить и водителю второй аварийной машины. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил несовместимые с жизнью травмы, от которых также скончался на месте происшествия.
Позднее на месте аварии работали сотрудники полиции, спасатели и бригада медиков. Сейчас по этому факту проводится соответствующая проверка, выясняются все обстоятельства и причины аварии, в том числе причины воспламенения одного из транспортных средств.
Утром этого вторника микроавтобус и легковой автомобиль Lada Largus не поделили дорогу и столкнулись на довольно высокой скорости. Удар был настолько сильным, что микроавтобус после столкновения оказался в кювете. После вылета с дорожного полотна автомобиль воспламенился. Водителю загоревшегося микроавтобуса так и не удалось выбраться из охваченного пламенем салона, поэтому он погиб на месте аварии.
Впрочем, не удалось выжить и водителю второй аварийной машины. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил несовместимые с жизнью травмы, от которых также скончался на месте происшествия.
Позднее на месте аварии работали сотрудники полиции, спасатели и бригада медиков. Сейчас по этому факту проводится соответствующая проверка, выясняются все обстоятельства и причины аварии, в том числе причины воспламенения одного из транспортных средств.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:33