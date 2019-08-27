В Татарстане школьник продал стиральную машину, пока мамы не было дома
Жительница Набережных Челнов обратилась в городские органы правопорядка с заявлением против собственного несовершеннолетнего сына. Как оказалось, 13-летний школьник умудрился продать стиральную машинку, пока матери не было дома.
По словам заявительницы, пока она вынужденно отсутствовала дома, занимаясь своими делами, подросток подал объявление в сети Интернет, благодаря чему смог довольно быстро продать родительскую стиральную машину, которая была установлена в ванной. На что именно юный злоумышленник потратил вырученные таким образом деньги, не сообщается.
Разумеется, в полиции по данному факту не стали открывать уголовное производство, приняв во внимание несовершеннолетний возраст подозреваемого. Однако сейчас по факту этого происшествия проводится проверка. Кроме того, всю информацию о совершенной школьником краже правоохранители передали коллегам из отдела по делам несовершеннолетних, которым предстоит провести соответствующую работу с «трудным подростком».
По словам заявительницы, пока она вынужденно отсутствовала дома, занимаясь своими делами, подросток подал объявление в сети Интернет, благодаря чему смог довольно быстро продать родительскую стиральную машину, которая была установлена в ванной. На что именно юный злоумышленник потратил вырученные таким образом деньги, не сообщается.
Разумеется, в полиции по данному факту не стали открывать уголовное производство, приняв во внимание несовершеннолетний возраст подозреваемого. Однако сейчас по факту этого происшествия проводится проверка. Кроме того, всю информацию о совершенной школьником краже правоохранители передали коллегам из отдела по делам несовершеннолетних, которым предстоит провести соответствующую работу с «трудным подростком».
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:31