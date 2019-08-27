Режиссер Театра.doc Алексей Жиряков обвинил полицейских в избиении в центре Москвы





Утверждается, что ночью 16 августа мужчина был задержан сотрудниками полиции возле здания театра. По словам самого режиссера, стражи порядка отобрали у него сумку, нанесли удар по лицу, после чего посадили в служебный транспорт и предложили выпить «неизвестную таблетку». После того, как похищенный принимать эту таблетку отказался, его еще раз ударили и принялись заставлять выпить препарат угрозами. Об этом сообщают представители правозащитного фонда «Общественный вердикт».Как рассказывает сам пострадавший, глотать таблетку он все же не стал и позднее уличил момент, чтобы ее выплюнуть. Но даже при этом его сознание в ту ночь было нечетким, а в полости рта от препарата остался ожог. Ближе к 3:30 ночи по местному времени его якобы привезли в ГКБ №67, где он был осмотрен врачом, который также выдал распечатку его медицинской карты. Даже после этого пострадавшего не стали отпускать, а отвели в подвал без окон и кроватей с каталками, который запирался снаружи и очень напоминал морг.Позднее Алексею Жирякову удалось найти кнопку, которая помогла открыть дверь и выбраться из злосчастной ловушки. После этого он почти сразу был задержан уже другими правоохранителями, которые пытались выяснить, откуда у режиссера травмы. Сославшись на неудачное падение, пострадавший смог добраться домой, а после даже вернулся в ту самую клинику, чтобы забрать оставленную ранее сумку. Однако, подчеркивает режиссер, из нее исчезли деньги и некоторые личные вещи.