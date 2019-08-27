В США НЛО украл оленя и сбросил его на электропровода

«НЛО поднял оленя в воздух, но упустил его. Из-за этого животное упало на линию электропередач и получило смертельные травмы. Возможно, инопланетяне похитили оленя для проведения опытов. Гуманоиды часто забирают людей, используют их в исследовательских целях, после чего стирают память и возвращают на Землю. Оленя они просто решили ликвидировать», - рассказал Уоринг.

Местные жители сошлись на другом мнении, согласно которому один из проводов во время бури оборвался, а олень случайно зацепил его. Единственной нестыковкой в версии является то, что вся линия на момент обнаружения туши животного оставалась целой.Уоринг в подтверждение своим словам рассказал о другом инциденте, произошедшем в горах. Тогда тушу козла нашли посреди равнины без возвышенностей. Характер его травм говорил о том, что животное упало с высоты в несколько сотен метров. Установить точную причину смерти козла тогда так и не удалось.