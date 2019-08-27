Немецкие СМИ предрекли США ущерб от санкций против Nord Stream 2

«Само название законопроекта, предложенного США, выглядит немного дерзко. «Закон о защите энергетической безопасности Европы» на деле может стать причиной многомиллионных убытков. Санкционные угрозы, исходящие от Вашингтона, не всегда оправданы реальной выгодой, что подтверждают последние заявления Штатов», - отмечают журналисты Handelsblatt.





По мнению экспертов, желание противодействовать реализации «Северного потока-2» настолько сильно, что США просто не замечают последствий. Многие европейские компании также задействованы в проекте, из-за чего ограничения их существенно сократят поступления в европейский бюджет. В Мексиканском заливе также работают Chevron и Exxon Mobil, которые так или иначе затронут санкции.Законопроект о введении ограничений для компаний, связанных с «Северным потоком-2», был одобрен профильным комитетом Сената США в начале текущего месяца. Санкции затронут ряд предприятий из Нидерландов, Франции и Германии.