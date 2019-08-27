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Житель Омской области отомстил шурину, оставив его умирать на морозе

Житель Омской области в скором времени предстанет перед судом за жестокую расправу над родственником. Как сообщают в региональной прокуратуре, по версии следователей обвиняемый привязал брата своей супруги к дереву в лесу и оставил его умирать на морозе.
Житель Омской области отомстил шурину, оставив его умирать на морозе

Этот инцидент имел место еще в феврале 2016 года. Тогда ранее судимый за хулиганство и кражи 28-летний житель села Помогаевка украл у супруга своей сестры видеорегистратор. Злоумышленник нанес потерпевшему два удара по лицу и отобрал ценное устройство. В этой связи он стал фигурантом уголоного дела. Вот только потерпевший решил не дожидаться суда и расправился с обидчиком своими силами. Спустя всего неделю после кражи он избил провинившегося родственника, вывез его в лес и привязал проволокой к дереву, оставив впоследствии умирать на морозе.

Скелет жертвы этой расправы был найден только спустя три года после исчезновения примерно в семи километрах от села Мокшино. Что же до предполагаемого убийцы, то он свои действия старательно пытался оправдать. Сейчас в отношении 40-летнего обвиняемого прокуратурой уже утверждено обвинительное заключение. В скором времени мужчина ответит за свои действия перед судом.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:39

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