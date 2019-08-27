Укус комара стал причиной остановки сердца у жительницы Англии





25-летняя британка по имени Ким Робинсон рассказывает, что после укуса комара почувствовала в правой лодыжке острую боль. «Место укуса сильно чесалось, а уже на следующий день началось воспаление. Я сначала не придавала этому значения и думала, что все пройдет после приема антибиотика», - признается пострадавшая. Однако нога продолжала воспаляться все больше, дошло до того, что ей уже стало сложно передвигаться самостоятельно. Как рассказывает сама Робинсон, она даже начала периодически терять сознание.В результате воспаление довело ногу британки до сепсиса, а во время операции начались проблемы с одним из ее легких, поэтому прямо на операционном столе врачи зафиксировали остановку сердца пациентки на три минуты. Впоследствии ее пришлось ввести в состояние медикаментозной комы, однако все обошлось. Впрочем, во время реабилитации девушке пришлось почти заново учиться ходить и говорить. Кроме того, врачам также пришлось устранять последствия проведенной операции через пересадку кожи на ноге пациентки.