Укус комара стал причиной остановки сердца у жительницы Англии
Жительница английского города Дагенхам после укуса комара едва не лишилась жизни. У пациентки даже зафиксировали остановку сердца на 3 минуты.
25-летняя британка по имени Ким Робинсон рассказывает, что после укуса комара почувствовала в правой лодыжке острую боль. «Место укуса сильно чесалось, а уже на следующий день началось воспаление. Я сначала не придавала этому значения и думала, что все пройдет после приема антибиотика», - признается пострадавшая. Однако нога продолжала воспаляться все больше, дошло до того, что ей уже стало сложно передвигаться самостоятельно. Как рассказывает сама Робинсон, она даже начала периодически терять сознание.
В результате воспаление довело ногу британки до сепсиса, а во время операции начались проблемы с одним из ее легких, поэтому прямо на операционном столе врачи зафиксировали остановку сердца пациентки на три минуты. Впоследствии ее пришлось ввести в состояние медикаментозной комы, однако все обошлось. Впрочем, во время реабилитации девушке пришлось почти заново учиться ходить и говорить. Кроме того, врачам также пришлось устранять последствия проведенной операции через пересадку кожи на ноге пациентки.
25-летняя британка по имени Ким Робинсон рассказывает, что после укуса комара почувствовала в правой лодыжке острую боль. «Место укуса сильно чесалось, а уже на следующий день началось воспаление. Я сначала не придавала этому значения и думала, что все пройдет после приема антибиотика», - признается пострадавшая. Однако нога продолжала воспаляться все больше, дошло до того, что ей уже стало сложно передвигаться самостоятельно. Как рассказывает сама Робинсон, она даже начала периодически терять сознание.
В результате воспаление довело ногу британки до сепсиса, а во время операции начались проблемы с одним из ее легких, поэтому прямо на операционном столе врачи зафиксировали остановку сердца пациентки на три минуты. Впоследствии ее пришлось ввести в состояние медикаментозной комы, однако все обошлось. Впрочем, во время реабилитации девушке пришлось почти заново учиться ходить и говорить. Кроме того, врачам также пришлось устранять последствия проведенной операции через пересадку кожи на ноге пациентки.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:50